Освобождённые из плена военные: нас не сломать, потому что мы русские люди

Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, рассказали, что больше всего ждут воссоединения с семьями.

«Нас не сломать, потому что мы русские люди. Они [ВСУ] пытались, но у них не получилось», — заявил в видео, опубликованном Минобороны, один из освобождённых бойцов.

Другой отметил, что желает как можно быстрее встретиться с детьми.

«Единственное, чего хочется, — это в первую очередь встретиться с детьми», — сказал он.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что освобождённые из украинского плена российские военные доставлены в Москву.