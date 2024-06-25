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Россия и Украина обменялись пленными при посредничестве ОАЭ

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RT
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военных и передала взамен 90 военнопленных ВСУ, заявили в российском Минобороны.
Россия и Украина обменялись пленными при посредничестве ОАЭ
  • Gettyimages.ru

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что возвращению российских военных содействовали представители ОАЭ.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что уже состоялось более 40 обменов пленными между Россией и Украиной.

14 июня Москалькова опубликовала список, в котором указаны имена 430 украинских военнопленных, готовых вернуться домой по обмену, если согласится Украина.

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