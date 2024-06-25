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Председатель правительства ДНР заявил о возвращении мирной жизни в Авдеевку

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Мирная жизнь постепенно возвращается в Авдеевку после освобождения города от украинских войск.
Председатель правительства ДНР заявил о возвращении мирной жизни в Авдеевку
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сказал председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

«Работает выездной МФЦ, работает МВД, работают магазины, заработала почта, ездят автобусы регулярно, отделение банка открыто», — рассказал о жизни в Авдеевке Солнцев.

Председатель правительства ДНР также отметил, что многие жители населённого пункта уже получили российские паспорта.

Ранее власти сообщили, что Авдеевку полностью разминируют через три месяца.

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