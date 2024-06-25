Председатель правительства ДНР заявил о возвращении мирной жизни в Авдеевку
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сказал председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.
«Работает выездной МФЦ, работает МВД, работают магазины, заработала почта, ездят автобусы регулярно, отделение банка открыто», — рассказал о жизни в Авдеевке Солнцев.
Председатель правительства ДНР также отметил, что многие жители населённого пункта уже получили российские паспорта.
Ранее власти сообщили, что Авдеевку полностью разминируют через три месяца.