Председатель правительства ДНР заявил о возвращении мирной жизни в Авдеевку

Мирная жизнь постепенно возвращается в Авдеевку после освобождения города от украинских войск.

Об этом РИА Новости сказал председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

«Работает выездной МФЦ, работает МВД, работают магазины, заработала почта, ездят автобусы регулярно, отделение банка открыто», — рассказал о жизни в Авдеевке Солнцев.

Председатель правительства ДНР также отметил, что многие жители населённого пункта уже получили российские паспорта.

Ранее власти сообщили, что Авдеевку полностью разминируют через три месяца.