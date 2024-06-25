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«СТРАНА.ua»: в офисе Зеленского действует коррупционная схема обогащения для своих

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В офисе Владимира Зеленского действует коррупционная схема госзакупок, участники которой наживаются, получая откаты в размере до 30% от суммы заказов.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua», передаёт РИА Новости.

«Выиграть тендер без согласования с офисом... и без откатов было практически невозможно. Сформировался пул «своих» компаний...» — говорится в публикации.

При этом отмечается, что они заранее знали, что выиграют, «какой бы товар и цены они ни предложили».

Ранее в The Washington Post заявили, что Зеленский недоволен вниманием госсекретаря США Энтони Блинкена к коррупции на Украине.

Также отмечалось, что США требуют от властей Украины ещё сильнее бороться с коррупцией.

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