«СТРАНА.ua»: в офисе Зеленского действует коррупционная схема обогащения для своих

В офисе Владимира Зеленского действует коррупционная схема госзакупок, участники которой наживаются, получая откаты в размере до 30% от суммы заказов.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua», передаёт РИА Новости.

«Выиграть тендер без согласования с офисом... и без откатов было практически невозможно. Сформировался пул «своих» компаний...» — говорится в публикации.

При этом отмечается, что они заранее знали, что выиграют, «какой бы товар и цены они ни предложили».

Ранее в The Washington Post заявили, что Зеленский недоволен вниманием госсекретаря США Энтони Блинкена к коррупции на Украине.

Также отмечалось, что США требуют от властей Украины ещё сильнее бороться с коррупцией.