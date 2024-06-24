Пушилин: женщина и сотрудник МЧС пострадали при обстрелах в Донецке и Горловке

Женщина и сотрудник МЧС России пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецке и Горловке.

Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

«В Петровском районе Донецка при обстреле со стороны ВФУ ранена женщина 1948 г. р.», — написал он в Telegram.

Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки во время ликвидации пожара в частном жилом доме при повторном обстреле пострадал сотрудник МЧС России.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.