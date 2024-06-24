Пушилин: женщина и сотрудник МЧС пострадали при обстрелах в Донецке и Горловке
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Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.
«В Петровском районе Донецка при обстреле со стороны ВФУ ранена женщина 1948 г. р.», — написал он в Telegram.
Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки во время ликвидации пожара в частном жилом доме при повторном обстреле пострадал сотрудник МЧС России.
Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.