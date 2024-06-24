RT в Telegram
Подпишись

Пушилин: женщина и сотрудник МЧС пострадали при обстрелах в Донецке и Горловке

Короткая ссылка
Женщина и сотрудник МЧС России пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецке и Горловке.
Пушилин: женщина и сотрудник МЧС пострадали при обстрелах в Донецке и Горловке
  • РИА Новости

Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

«В Петровском районе Донецка при обстреле со стороны ВФУ ранена женщина 1948 г. р.», — написал он в Telegram.

Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки во время ликвидации пожара в частном жилом доме при повторном обстреле пострадал сотрудник МЧС России.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить