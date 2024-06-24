Лавров посетит Белоруссию с официальным визитом 24—25 июня

Глава МИД России Сергей Лавров 24—25 июня посетит Минск с официальным визитом.

Об этом пишет РИА Новости.

В Белоруссии министр иностранных дел России проведёт переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Особое внимание стороны уделят работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Также будет затронут вопрос формирования новой архитектуры евразийской безопасности.

Ранее Лавров посещал Минск для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.