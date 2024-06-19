При атаке FPV-дрона на село Вергилёвка в Белгородском районе сгорел частный дом

Частный жилой дом полностью сгорел в селе Вергилёвка Белгородского района в результате атаки ВСУ с помощью FPV-дрона.

Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Также в Грайворонском городском округе в селе Мокрая Орловка дрон-камикадзе влетел через окно в частный жилой дом и сдетонировал. Отмечается, что в доме выбиты окна и повреждены стены.

Кроме того, в Новостроевке-Первой дрон сдетонировал в воздухе между двумя частными домовладениями — в результате взрыва пробиты крыши, выбиты окна и посечены фасады домов.

«Ещё один беспилотник атаковал город Грайворон. В одном частном доме пробита крыша», — добавил Гладков.

Также, по его словам, в селе Головчино в результате детонации дрона в частном доме было выбито окно, также осколками посечены лобовые стекла у двух автомобилей.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ.

Также мужчина получил осколочные ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Донецке.