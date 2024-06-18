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Раненный в Горловке военкор НТВ Ивлиев находится в госпитале и общается с семьёй

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Раненый военкор НТВ Алексей Ивлиев всё ещё находится в госпитале, он общается с семьёй и коллегами.
Раненный в Горловке военкор НТВ Ивлиев находится в госпитале и общается с семьёй
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Отмечается, что военкор находится под наблюдением врачей, общается с семьёй и коллегами.

«Предстоит долгий период реабилитации», — уточняется в заявлении.

Ранее сообщалось, что Ивлиев, получивший ранение в Горловке, остался без одной руки. Об этом он сам сообщил на видео, которое опубликовал телеканал.

Другой журналист НТВ, оператор Валерий Кожин, скончался из-за ранений. Врачи несколько часов пытались спасти ему жизнь. Валерию Кожину было 46 лет.

В МИД России назвали ранение журналистов результатом целенаправленного обстрела.

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