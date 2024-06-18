Раненный в Горловке военкор НТВ Ивлиев находится в госпитале и общается с семьёй
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Отмечается, что военкор находится под наблюдением врачей, общается с семьёй и коллегами.
«Предстоит долгий период реабилитации», — уточняется в заявлении.
Ранее сообщалось, что Ивлиев, получивший ранение в Горловке, остался без одной руки. Об этом он сам сообщил на видео, которое опубликовал телеканал.
Другой журналист НТВ, оператор Валерий Кожин, скончался из-за ранений. Врачи несколько часов пытались спасти ему жизнь. Валерию Кожину было 46 лет.
В МИД России назвали ранение журналистов результатом целенаправленного обстрела.