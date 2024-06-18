На Украине второй день подряд вводят графики отключения электричества на сутки

На Украине 19 июня с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений электричества.

Об этом информирует энергетическая компания «Укрэнерго».

«19 июня все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 24:00», — сказано в сообщении.

Отмечается, что причиной отключений стал прогнозируемый рост потребления из-за жаркой погоды.

Ранее глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что Украина не сможет восстановить до зимы все повреждённые энергоблоки.