Подполье: в Одессу прибыли говорящие на французском языке наёмники

В пророссийском подполье рассказали, что в порт Одессы прибыли около 60 наёмников, говорящих на французском языке.

Как передаёт РИА Новости, местные жители зафиксировали факт прибытия в Одесский морской порт трёх катеров с иностранными наёмниками. Всего было замечено примерно 60 человек.

«Прибывшие были вооружены, экипированы и общались между собой на французском языке», — сообщили в подполье.

Собеседник агентства отметил, что наёмников видели в порту 9 июня. После прибытия они рассредоточились по городу. Наёмники стараются избегать контактов с местными жителями, добавил он.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что американские и польские наёмники принимали участие в штурмах российских позиций в ДНР.