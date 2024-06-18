«СТРАНА.ua»: в Яворове Львовской области напали на сотрудника военкомата
Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление Львовского областного военкомата.
«Военный сопровождал гражданина на ВВК, когда на него напали и ударили тяжёлым предметом по голове», — говорится в материале.
Отмечается, что пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой, нападавший задержан.
Ранее в Одессе две женщины попытались освободить своего родственника из ТЦК.
Также сообщалось, что в Харькове массово мобилизуют медработников.