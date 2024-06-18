«СТРАНА.ua»: в Яворове Львовской области напали на сотрудника военкомата

В городе Яворове Львовской области Украины напали на сотрудника военкомата.

Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление Львовского областного военкомата.

«Военный сопровождал гражданина на ВВК, когда на него напали и ударили тяжёлым предметом по голове», — говорится в материале.

Отмечается, что пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой, нападавший задержан.

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