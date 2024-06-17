МИД объяснил, почему Казахстан отказался участвовать в конференции по Украине
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Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передаёт ТАСС.
«Мы исходили из своих интересов, из своего графика международных мероприятий», — заявил дипломат.
Ранее заместитель председателя Совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что второй саммит по урегулированию конфликта на Украине обречён на ещё больший провал.