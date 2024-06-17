МИД объяснил, почему Казахстан отказался участвовать в конференции по Украине

Казахстан не стал участвовать в швейцарской конференции по Украине из-за собственных интересов.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передаёт ТАСС.

«Мы исходили из своих интересов, из своего графика международных мероприятий», — заявил дипломат.

Ранее заместитель председателя Совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что второй саммит по урегулированию конфликта на Украине обречён на ещё больший провал.