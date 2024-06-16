Депутат Верховной рады признал, что швейцарская конференция провалилась

Швейцарская конференция по Украине в Бюргенштоке провалилась.

Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Несмотря на огромные бюджеты, вложенные в то, чтобы убедить нас в успехе швейцарского фотосаммита, — это провал», — заявил оппозиционный украинский политик.

По его мнению, с самого начала на саммите начали звучать тезисы о необходимости подключить к процессу урегулирования конфликта Россию. Это и превратило саммит во «встречу друзей с целью обсудить то, что уже и так обсуждается», написал Дубинский.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал проходящую в Швейцарии конференцию по Украине «чистейшим сюрреализмом».