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Депутат Верховной рады признал, что швейцарская конференция провалилась

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Швейцарская конференция по Украине в Бюргенштоке провалилась.
Депутат Верховной рады признал, что швейцарская конференция провалилась
  • Gettyimages.ru

Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Несмотря на огромные бюджеты, вложенные в то, чтобы убедить нас в успехе швейцарского фотосаммита, — это провал», — заявил оппозиционный украинский политик.

По его мнению, с самого начала на саммите начали звучать тезисы о необходимости подключить к процессу урегулирования конфликта Россию. Это и превратило саммит во «встречу друзей с целью обсудить то, что уже и так обсуждается», написал Дубинский.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал проходящую в Швейцарии конференцию по Украине «чистейшим сюрреализмом».

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