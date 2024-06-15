Ермак заявил, что Украина может передать России наработки по «мирному плану»

Украина будет искать возможности передать России наработки по «мирному плану», разработанному на саммите в Швейцарии, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Мы думаем, что это может произойти на втором саммите», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Ермак подчеркнул, что в Киеве не готовы к территориальным уступкам.

14 июня президент России Владимир Путин отметил, что предложение по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта, а не его заморозку.

Российский лидер подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что отказом от предложения Путина Киев хочет лишить граждан Украины реального шанса на мир.