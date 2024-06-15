RT в Telegram
Подпишись

Ермак заявил, что Украина может передать России наработки по «мирному плану»

Короткая ссылка
Украина будет искать возможности передать России наработки по «мирному плану», разработанному на саммите в Швейцарии, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Ермак заявил, что Украина может передать России наработки по «мирному плану»
  • AFP
  • © Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix

«Мы думаем, что это может произойти на втором саммите», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Ермак подчеркнул, что в Киеве не готовы к территориальным уступкам.

14 июня президент России Владимир Путин отметил, что предложение по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта, а не его заморозку.

Российский лидер подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что отказом от предложения Путина Киев хочет лишить граждан Украины реального шанса на мир.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить