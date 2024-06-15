Bild: ВС России осталось 7 км до перерезания снабжения ВСУ в Донбассе
- РИА Новости
Об этом пишет аналитик Bild Юлиан Рёпке.
Журналист отмечает, что на пути к данной цели находится только село Воздвиженка.
Рёпке подчёркивает, что в случае потери контроля над трассой T0504 у ВСУ останутся альтернативные пути снабжения. Однако они не такие удобные, как упомянутая трасса.
Ранее стало известно, что зачистка территории Кременского района от ВСУ, означающая освобождение ЛНР, произойдёт в течение месяца-полутора.