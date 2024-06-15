Армии России осталось пройти около 7 км, чтобы перерезать основной путь снабжения ВСУ в Донбассе.

Об этом пишет аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Журналист отмечает, что на пути к данной цели находится только село Воздвиженка.

Рёпке подчёркивает, что в случае потери контроля над трассой T0504 у ВСУ останутся альтернативные пути снабжения. Однако они не такие удобные, как упомянутая трасса.

Ранее стало известно, что зачистка территории Кременского района от ВСУ, означающая освобождение ЛНР, произойдёт в течение месяца-полутора.