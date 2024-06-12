Власти Курской области сообщили об обстреле населённых пунктов со стороны ВСУ
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«Сегодня неоднократно были обстреляны сёла Гуево, Горналь и слобода Заолешенка Суджанского района, пункт пропуска «Тёткино» и посёлок Тёткино, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Гордеевка Кореневского района», — написал он в Telegram.
Смирнов уточнил, что в результате обстрелов никто из жителей не пострадал.
Ранее ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области кассетными боеприпасами, пострадала мирная жительница.