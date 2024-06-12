Власти Курской области сообщили об обстреле населённых пунктов со стороны ВСУ

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об обстреле населённых пунктов региона со стороны ВСУ.

«Сегодня неоднократно были обстреляны сёла Гуево, Горналь и слобода Заолешенка Суджанского района, пункт пропуска «Тёткино» и посёлок Тёткино, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Гордеевка Кореневского района», — написал он в Telegram.

Смирнов уточнил, что в результате обстрелов никто из жителей не пострадал.

Ранее ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области кассетными боеприпасами, пострадала мирная жительница.