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Власти Курской области сообщили об обстреле населённых пунктов со стороны ВСУ

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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об обстреле населённых пунктов региона со стороны ВСУ.
Власти Курской области сообщили об обстреле населённых пунктов со стороны ВСУ
  • © СК РФ

«Сегодня неоднократно были обстреляны сёла Гуево, Горналь и слобода Заолешенка Суджанского района, пункт пропуска «Тёткино» и посёлок Тёткино, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Гордеевка Кореневского района», — написал он в Telegram.

Смирнов уточнил, что в результате обстрелов никто из жителей не пострадал.

Ранее ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области кассетными боеприпасами, пострадала мирная жительница.

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