Спецназ в Ереване применяет светошумовые гранаты против протестующих

Спецназ в Ереване начал применять светошумовые гранаты против протестующих, сообщает Sputnik Армения.

«Корреспонденты с места событий сообщают о применении более десяти светошумовых гранат, есть пострадавшие», — пишет агентство.

Днём 12 июня полиция Армении сообщила, что задержала 42 участника акции протеста у здания парламента.