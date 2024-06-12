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Спецназ в Ереване применяет светошумовые гранаты против протестующих

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Спецназ в Ереване начал применять светошумовые гранаты против протестующих, сообщает Sputnik Армения.
Спецназ в Ереване применяет светошумовые гранаты против протестующих
  • РИА Новости

«Корреспонденты с места событий сообщают о применении более десяти светошумовых гранат, есть пострадавшие», — пишет агентство.

Днём 12 июня полиция Армении сообщила, что задержала 42 участника акции протеста у здания парламента.

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