Глава МИД Мирзоян: Пашинян не говорил, что Армения выходит из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорил, что республика выходит из ОДКБ, он сказал, что армянские власти сами решат, когда выйти из организации. Об этом сообщил на заседании в парламенте глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

«Заседание записывается, можно проверить, кто что сказал. Премьер-министр Армении не сказал, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Армении сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернёмся», — цитирует министра ТАСС.

В ходе выступления в парламенте Пашинян, не упоминая названия, заявил, что бывшие власти Армении вступили в «союз-пузырь», который, по его словам, не защищает страну.

Премьер в ответ на реплики из зала сказал: «Выйдем, не возвращаться же обратно». Его слова приводит агентство Sputnik Армения.