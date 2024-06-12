Глава МИД Мирзоян: Пашинян не говорил, что Армения выходит из ОДКБ
- РИА Новости
«Заседание записывается, можно проверить, кто что сказал. Премьер-министр Армении не сказал, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Армении сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернёмся», — цитирует министра ТАСС.
В ходе выступления в парламенте Пашинян, не упоминая названия, заявил, что бывшие власти Армении вступили в «союз-пузырь», который, по его словам, не защищает страну.
Премьер в ответ на реплики из зала сказал: «Выйдем, не возвращаться же обратно». Его слова приводит агентство Sputnik Армения.