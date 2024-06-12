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Командир группы БПЛА: FPV-дрон может быть эффективнее артиллерийского снаряда

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Спецкор RT Александр Пискунов рассказал историю командира группы БПЛА подразделения специального назначения ЮВО с позывным Егерь.

Егерь — кадровый офицер. Он окончил военное училище в 2022-м и начал служить в спецназе. Командование оценило высокие профессиональные навыки и целеустремлённость молодого офицера — с декабря 2022-го Егерь выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Управление  дронами он освоил быстро. Как отметил военный, FPV-дрон может быть «более точечный», чем артиллерийский снаряд, — он способен разом выжечь блиндаж противника.

«Нужно просто взять джойстик, компьютер, полетать в симуляторе — и успех будет через пару недель», — полушутя отмечает военный.

На счету разведывательной группы специального назначения Егеря сотни поражённых целей: различные образцы техники НАТО, иностранные наёмники, расчёты миномётов, гранатомётов АГС, БПЛА, станции РЭБ, Starlink.

Рассказал Егерь спецкору RT и о своём первом пленном. Вспомнил о всплеске адреналина в тот момент.

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