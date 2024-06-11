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Командир расчёта ПТРК Манул рассказал, как бойцы подбили четыре Bradley ВСУ

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Спецкор RT Александр Пискунов поговорил с героями разошедшегося в сети ролика, на котором российские бойцы уничтожили четыре Bradley во время прошлогодней попытки наступления ВСУ. Командир расчёта ПТРК одного из подразделений специального назначения ЮВО с позывным Манул назвал тот бой на Артёмовском направлении одним из самых ярких моментов работы.

Обнаружить противника тогда удалось расчёту БПЛА, затем в него полетели ракеты (01:35, 02:34). Одновременно с этим ВСУ пытались двумя накатами провести контрнаступление, задействовав 13 единиц техники, говорит Манул.

Результат работы российских бойцов — на видео.

8 июня Минобороны России показало кадры уничтожения Abrams и БМП Bradley ВСУ под Авдеевкой.

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