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Шольц не считает нужным отправлять немецких инструкторов на Украину

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Германия не желает отправлять своих инструкторов на Украину, украинские военные будут и далее обучаться на немецкой земле, заявил канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Шольц не считает нужным отправлять немецких инструкторов на Украину
  • AP
  • © Ebrahim Noroozi

«Как вы знаете, мы приняли решение оказывать поддержку касательно подготовки [ВСУ] на собственной территории. В этом решении ничего не меняется», — цитирует Шольца ТАСС.

Издание Politico ранее сообщило, что в ходе телефонного диалога президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Джо Байдену отправить инструкторов западных стран на Украину.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил президенту Макрону надеть каску и самому поехать на Украину.

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