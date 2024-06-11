Шольц не считает нужным отправлять немецких инструкторов на Украину

Германия не желает отправлять своих инструкторов на Украину, украинские военные будут и далее обучаться на немецкой земле, заявил канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

«Как вы знаете, мы приняли решение оказывать поддержку касательно подготовки [ВСУ] на собственной территории. В этом решении ничего не меняется», — цитирует Шольца ТАСС.

Издание Politico ранее сообщило, что в ходе телефонного диалога президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Джо Байдену отправить инструкторов западных стран на Украину.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил президенту Макрону надеть каску и самому поехать на Украину.