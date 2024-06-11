Шольц не считает нужным отправлять немецких инструкторов на Украину
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«Как вы знаете, мы приняли решение оказывать поддержку касательно подготовки [ВСУ] на собственной территории. В этом решении ничего не меняется», — цитирует Шольца ТАСС.
Издание Politico ранее сообщило, что в ходе телефонного диалога президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Джо Байдену отправить инструкторов западных стран на Украину.
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил президенту Макрону надеть каску и самому поехать на Украину.