Военкору RT Илье Васюнину показали работу диверсионно-разведывательного отряда «Алания» добровольческого корпуса Минобороны России на Ореховском направлении.

Командный пункт находится в подземном укрытии, откуда военные могут следить за происходящим на фронте на большом экране. Год назад на этом участке фронта пытались наступать ВСУ.

Военные оперативно фиксируют любую попытку противника продвинуться пешком или даже на джипах. Такие действия быстро пресекаются атакой FPV-дронов или артиллерией.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили украинские Су-27 и Су-25 на аэродромах базирования.

Кроме того, российские войска освободили населённые пункты Артёмовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области.