Российский «Ланцет» уничтожил самолёт ВСУ Су-25 в Днепропетровской области

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области боеприпасом «Ланцет».

«Нанесён удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по стоянке боевых самолётов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. В результате прямого попадания боеприпаса уничтожен самолёт Су-25 ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили украинские Су-27 и Су-25 на аэродромах базирования.

Кроме того, российские войска освободили населённые пункты Артёмовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области.