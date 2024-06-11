Российский «Ланцет» уничтожил самолёт ВСУ Су-25 в Днепропетровской области
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«Нанесён удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по стоянке боевых самолётов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. В результате прямого попадания боеприпаса уничтожен самолёт Су-25 ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили украинские Су-27 и Су-25 на аэродромах базирования.
Кроме того, российские войска освободили населённые пункты Артёмовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области.