Забайкальские десантники уничтожили расчёт БПЛА и два танка ВСУ под Часовым Яром
Об этом сообщили в Минобороны России.
В ходе ведения воздушной разведки десантники обнаружили место запуска БПЛА противника. FPV-дрон российских военных поразил расчёт противника.
«Затем в ночное дежурство двумя вылетами были уничтожены два танка, меняющие позиции», — отметили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что действия ВДВ сорвали доставку материальных средств и снарядов на передовую для военнослужащих ВСУ.
Ранее системы ПВО сбили украинский МиГ-29.