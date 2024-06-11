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Забайкальские десантники уничтожили расчёт БПЛА и два танка ВСУ под Часовым Яром

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Забайкальские десантники Уссурийского соединения ВДВ под Часовым Яром поразили расчёт БПЛА и два танка ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе ведения воздушной разведки десантники обнаружили место запуска БПЛА противника. FPV-дрон российских военных поразил расчёт противника.

«Затем в ночное дежурство двумя вылетами были уничтожены два танка, меняющие позиции», — отметили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что действия ВДВ сорвали доставку материальных средств и снарядов на передовую для военнослужащих ВСУ.

Ранее системы ПВО сбили украинский МиГ-29.

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