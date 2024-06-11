Российский дрон «Русак» уничтожил американский БТР Stryker в зоне СВО
Российский разведывательно-ударный дрон «Русак» поразил в зоне проведения спецоперации БТР Stryker производства США.
Об этом РИА Новости заявил представитель предприятия-разработчика «Русака» — компании «Стратим».
Респондент отметил, что БПЛА стоит около $1000, а БТР, который он уничтожил, — $1 млн.
Ранее силы ПВО сбили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.
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