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На Украине заработал созданный с Rheinmetall цех по ремонту бронетехники

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На Украине начала работу первая совместная производственная площадка Укроборонпрома и концерна Rheinmetall, рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

«На Украине заработала совместная производственная площадка Укроборонпрома и Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники. Это первый реализованный проект в рамках партнёрства Укроборонпрома и немецкого оборонного гиганта», — сообщил он в Telegram-канале.

По словам украинского министра, сейчас это позволит быстрее ремонтировать иностранную технику и быстрее возвращать её на передовую, а в перспективе Киев планирует производить на площадке новые образцы бронированной техники.

«В цехе работают украинские специалисты под техническим наблюдением коллег из Германии», — добавил Камышин.

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер ранее сообщил о планах по открытию не менее четырёх заводов на территории Украины, они будут предназначаться для производства боеприпасов, военной техники, а также пороха и зенитного вооружения.

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