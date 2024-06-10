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Военкоры RT Мурад Газдиев и Саргон Хадая присутствовали на встрече с Белоусовым

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Военкоры RT Мурад Газдиев и Саргон Хадая были на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым.
Военкоры RT Мурад Газдиев и Саргон Хадая присутствовали на встрече с Белоусовым
  • РИА Новости

«Хочу передать каждому нашему бойцу, каждому парню на фронте: мы донесли всё, что вы просили. И хорошее, и тем более плохое. Абсолютно всё. Нас ждут огромные перемены. Служу Отечеству!» — написал Мурад Газдиев в своём Telegram-канале.

10 июня министр обороны встретился с военными корреспондентами, работающими в зоне спецоперации.

Как сообщило РИА Новости, разговор министра с журналистами носил откровенный и конструктивный характер, такие встречи будут проходить на регулярной основе.

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