Военкоры RT Мурад Газдиев и Саргон Хадая присутствовали на встрече с Белоусовым
- РИА Новости
«Хочу передать каждому нашему бойцу, каждому парню на фронте: мы донесли всё, что вы просили. И хорошее, и тем более плохое. Абсолютно всё. Нас ждут огромные перемены. Служу Отечеству!» — написал Мурад Газдиев в своём Telegram-канале.
10 июня министр обороны встретился с военными корреспондентами, работающими в зоне спецоперации.
Как сообщило РИА Новости, разговор министра с журналистами носил откровенный и конструктивный характер, такие встречи будут проходить на регулярной основе.