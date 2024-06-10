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Рогов: в Урожайном в ДНР продолжаются тяжёлые бои, но есть улучшение положения

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Урожайного в ДНР идут тяжёлые бои.

Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что на времевском направлении ВС России наносят упредительные удары тяжёлыми огнемётными системами, не позволяя украинским войскам подтягивать резервы.

«Тяжёлые бои также продолжаются в Урожайном», — сказал Рогов, добавив, что есть улучшение положения российских войск по переднему краю.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска освободили населённый пункт Старомайорское в ДНР.

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