Два бывших украинских пограничника осуждены за организацию теракта

Следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ установили причастность двух бывших сотрудников пограничной службы Украины к совершению преступлений против общественной безопасности.
По данным следствия, 27 февраля 2023 года осуждённые заминировали автомобиль помощника прокурора Меловского района ЛНР. Взрывное устройство было оперативно обнаружено и обезврежено.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые получили задание от представителя СБУ Украины совершить убийство сотрудника районной прокуратуры. Они получили координаты схрона с компонентами, из которых позже собрали самодельное взрывное устройство и заложили его под днище автомобиля помощника прокурора.
Суд признал подсудимых виновными по трём статьям, в том числе в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывного устройства.
Ранее RT сообщал, что лидера террористов из «Крокуса» ждёт штраф за нарушения ПДД в день задержания.