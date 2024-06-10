Два бывших украинских пограничника осуждены за организацию теракта

К 17 и 14 годам лишения свободы приговорили двух виновных в подготовке теракта мужчин, проживавших в ЛНР. Об этом сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ установили причастность двух бывших сотрудников пограничной службы Украины к совершению преступлений против общественной безопасности.



По данным следствия, 27 февраля 2023 года осуждённые заминировали автомобиль помощника прокурора Меловского района ЛНР. Взрывное устройство было оперативно обнаружено и обезврежено.



В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые получили задание от представителя СБУ Украины совершить убийство сотрудника районной прокуратуры. Они получили координаты схрона с компонентами, из которых позже собрали самодельное взрывное устройство и заложили его под днище автомобиля помощника прокурора.



Суд признал подсудимых виновными по трём статьям, в том числе в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывного устройства.

Ранее RT сообщал, что лидера террористов из «Крокуса» ждёт штраф за нарушения ПДД в день задержания.