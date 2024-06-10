Минобороны: ВСУ потеряли до 430 солдат в зоне ответственности группировки «Юг»

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили тактическое положение, потери украинских войск составили до 430 военнослужащих за сутки.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Потери ВСУ составили до 430 военнослужащих и семь автомобилей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российские военные также уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства Германии, 155-мм гаубицу М777 американского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

Также за минувшие сутки российские системы ПВО сбили украинский самолёт МиГ-29.