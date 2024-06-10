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Развожаев назвал Зеленского «марионеткой режима НАТО»

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что политические перспективы Владимира Зеленского не имеют смысла.
Развожаев назвал Зеленского «марионеткой режима НАТО»
  • AP
  • © Brendan Smialowski

«Если коротко, то про политические перспективы (Зеленского. — RT) говорить уже бессмысленно, потому что это давно ни с какой политикой близко не связано, чисто марионетка соответствующего режима НАТО», — сказал Развожаев на полях ПМЭФ, передаёт РИА Новости.

По его словам, подобные Зеленскому люди интересны кому-то до завершения своей миссии, а затем такой человек может быть просто отправлен в небытие. 

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Зеленскому и украинским олигархам плевать на народ Украины. 

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