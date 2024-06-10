Развожаев назвал Зеленского «марионеткой режима НАТО»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что политические перспективы Владимира Зеленского не имеют смысла.

«Если коротко, то про политические перспективы (Зеленского. — RT) говорить уже бессмысленно, потому что это давно ни с какой политикой близко не связано, чисто марионетка соответствующего режима НАТО», — сказал Развожаев на полях ПМЭФ, передаёт РИА Новости.

По его словам, подобные Зеленскому люди интересны кому-то до завершения своей миссии, а затем такой человек может быть просто отправлен в небытие.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Зеленскому и украинским олигархам плевать на народ Украины.