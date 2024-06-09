На Украине готовы обеспечить дополнительные объёмы газа для электрогенерации
- AP
Как сообщил в эфире телеканала «Рада» глава правления компании Алексей Чернышов, в «Нафтогазе» ищут альтернативные возможности относительно дополнительной электрической генерации.
«Мы, группа «Нафтогаз», готовы обеспечить дополнительный объём природного газа для электрической генерации», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в компании проинформировали о поражении объектов газовой инфраструктуры. Сообщалось, что эти повреждения не должны привести к изменениям в поставках услуг клиентам.