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На Украине готовы обеспечить дополнительные объёмы газа для электрогенерации

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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» назвала очень сложной ситуацию с электрической генерацией в стране и выразила готовность обеспечить дополнительный объём природного газа.
На Украине готовы обеспечить дополнительные объёмы газа для электрогенерации
  • AP

Как сообщил в эфире телеканала «Рада» глава правления компании Алексей Чернышов, в «Нафтогазе» ищут альтернативные возможности относительно дополнительной электрической генерации.

«Мы, группа «Нафтогаз», готовы обеспечить дополнительный объём природного газа для электрической генерации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в компании проинформировали о поражении объектов газовой инфраструктуры. Сообщалось, что эти повреждения не должны привести к изменениям в поставках услуг клиентам.

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