Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета в Донецке
Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на Петровский район Донецка.
Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что в результате сброса ВОП с БПЛА в Петровском районе на автостанции Трудовской пострадали два человека.
Ранее дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области уничтожен БПЛА.
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