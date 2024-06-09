Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета в Донецке

Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на Петровский район Донецка.

Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что в результате сброса ВОП с БПЛА в Петровском районе на автостанции Трудовской пострадали два человека. Ранее дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области уничтожен БПЛА.