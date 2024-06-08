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Российский боец рассказал, как от удара по БМП из башни вылетел командир ВСУ

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Российский боец рассказал военкору RT Александру Яремчуку, как однажды благодаря прицельному удару был уничтожен вражеский БМП, а из его башни от взрыва вылетел командир ВСУ.
Российский боец рассказал, как от удара по БМП из башни вылетел командир ВСУ
  • РИА Новости

По его словам, он вместе с командиром с позывным Задира и ещё одним сослуживцем уже пристреляли дорогу, по которой следовала БМП, благодаря чему удалось так удачно попасть.

«Вообще самая красочная (цель. — RT), когда мы вместе с Задирой работали и ещё одним человеком. Корректировали... и прямое попадание было прям в БМП, такое, что командир вылетел прямо с башни... рассчитали... там до этого они уже ездили», — отметил боец.

Как отмечает корреспондент, Задира имеет звание Героя России, которое, по его словам, получил за отражение всех атак и участие «на всех направлениях».

«Ни один противник не дошёл до наших позиций. Отбивали их днём и ночью, как и на лодках, и на технике, и пешим порядком», — рассказал он.

Ранее оператор из роты БПЛА 3-АК с позывным Профессор рассказал военкору RT Владу Андрице о ситуации под Клещеевкой.

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