Российские ракетчики ударили по заводу в Краматорске с оружием ВСУ

Российские ракетчики в рамках уничтожения резервов ВСУ ударили по территории Старокраматорского машиностроительного завода, сообщает «Военная хроника».

«В 15:00 был нанесён массированный удар по территории Старокраматорского машиностроительного завода, где находилось большое количество бронетехники, в том числе САУ советского, украинского и зарубежного производства», — говорится в публикации.

По предварительным данным, эта техника частично использовалась для контрбатарейной стрельбы при обороне Часова Яра.

В Минобороны России ранее заявили, что российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 ВСУ.