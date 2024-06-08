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Российские ракетчики ударили по заводу в Краматорске с оружием ВСУ

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Российские ракетчики в рамках уничтожения резервов ВСУ ударили по территории Старокраматорского машиностроительного завода, сообщает «Военная хроника».
Российские ракетчики ударили по заводу в Краматорске с оружием ВСУ
  • РИА Новости

«В 15:00 был нанесён массированный удар по территории Старокраматорского машиностроительного завода, где находилось большое количество бронетехники, в том числе САУ советского, украинского и зарубежного производства», — говорится в публикации.

По предварительным данным, эта техника частично использовалась для контрбатарейной стрельбы при обороне Часова Яра.

В Минобороны России ранее заявили, что российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 ВСУ.

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