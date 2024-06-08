Пасечник заявил об извлечении из-под завалов в Луганске тел ещё двух человек

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил об извлечении из-под завалов жилого дома в Луганске тел ещё двух человек.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Спасатели извлекли из-под завалов тела ещё двух человек. По состоянию на 08:00 известно о 60 пострадавших в результате варварского обстрела мирного города. Спасательная операция продолжается», — сообщил глава региона.

По его словам, в настоящий момент делается всё для того, чтобы максимально оперативно ликвидировать последствия трагедии, оказать необходимую помощь людям.

Он добавил, что пострадавшие, оставшиеся без жилья, находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым.

Ранее Пасечник заявил, что более 30 домов повреждено в восточной части Луганска ударом ВСУ.