RT в Telegram
Подпишись

Пасечник заявил об извлечении из-под завалов в Луганске тел ещё двух человек

Короткая ссылка
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил об извлечении из-под завалов жилого дома в Луганске тел ещё двух человек.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Спасатели извлекли из-под завалов тела ещё двух человек. По состоянию на 08:00 известно о 60 пострадавших в результате варварского обстрела мирного города. Спасательная операция продолжается», — сообщил глава региона.

По его словам, в настоящий момент делается всё для того, чтобы максимально оперативно ликвидировать последствия трагедии, оказать необходимую помощь людям. 

Он добавил, что пострадавшие, оставшиеся без жилья, находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым.

Ранее Пасечник заявил, что более 30 домов повреждено в восточной части Луганска ударом ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить