БПЛА уничтожен над территорией Выгоничского района Брянской области
Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Выгоничского района Брянской области.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее безэкипажный катер ВСУ был уничтожен в районе Стрелецкой бухты Севастополя.
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