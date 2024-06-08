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БПЛА уничтожен над территорией Выгоничского района Брянской области

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Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Выгоничского района Брянской области.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее безэкипажный катер ВСУ был уничтожен в районе Стрелецкой бухты Севастополя.

Также беспилотник ВСУ был сбит в Ростовской области.

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