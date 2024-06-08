Повреждённый при обстреле колледж в Луганске переходит на дистанционную работу
«Пострадавшие учреждения, в числе которых Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, переводится на обучение дистанционное», — приводит его слова РИА Новости.
Кроме того, отмечается, что также будут закрыты два детсада, расположенных в непосредственной близости к району обстрела.
Ранее сообщалось, что штаб по ликвидации последствий удара по Луганску будет работать круглосуточно.
Также стало известно, что десять многоквартирных домов обесточены в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ.