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Повреждённый при обстреле колледж в Луганске переходит на дистанционную работу

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Повреждённый в результате удара ВСУ по Луганску колледж переводят на дистанционное обучение, сообщил министр образования и науки региона Иван Кусов.

«Пострадавшие учреждения, в числе которых Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, переводится на обучение дистанционное», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что также будут закрыты два детсада, расположенных в непосредственной близости к району обстрела.

Ранее сообщалось, что штаб по ликвидации последствий удара по Луганску будет работать круглосуточно.

Также стало известно, что десять многоквартирных домов обесточены в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ.

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