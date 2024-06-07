Военный эксперт Бижев высказался о решении Франции передать Украине Mirage 2000-5
«Mirage 2000 — это достаточно старый истребитель, который создавался ещё в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».
По его словам, Mirage 2000 заметно слабее, чем более новые аналоги.
«Кроме того, перед Украиной встанет вопрос обучения экипажей данных самолётов», — добавил Бижев.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.
По его словам, самолёты должны будут помочь Украине «защитить свою землю».