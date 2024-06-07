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Военный эксперт Бижев высказался о решении Франции передать Украине Mirage 2000-5

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Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединённой системы ПВО государств — участников СНГ, генерал-лейтенант запаса, прокомментировал решение Франции передать Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.

«Mirage 2000 — это достаточно старый истребитель, который создавался ещё в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, Mirage 2000 заметно слабее, чем более новые аналоги.

«Кроме того, перед Украиной встанет вопрос обучения экипажей данных самолётов», — добавил Бижев.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.

По его словам, самолёты должны будут помочь Украине «защитить свою землю».

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