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МИД: Ереван готов интенсивно работать над мирным договором с Азербайджаном

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Армения заявляет о готовности интенсивно работать над проектом мирного договора с Азербайджаном.

В заявлении МИД Армении также уточняется, что страна готова работать над подписанием договора в течение предстоящего месяца.

«Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном достаточно назрело для подписания, и армянская сторона выражает готовность конструктивно и интенсивно работать над его завершением и подписанием в течение предстоящего месяца», — говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что самым конкретным и прямым путём устранения всех опасений сторон является подписание соглашения, «которое откроет страницу долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном».

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