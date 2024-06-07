МИД: Ереван готов интенсивно работать над мирным договором с Азербайджаном

Армения заявляет о готовности интенсивно работать над проектом мирного договора с Азербайджаном.

В заявлении МИД Армении также уточняется, что страна готова работать над подписанием договора в течение предстоящего месяца.

«Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном достаточно назрело для подписания, и армянская сторона выражает готовность конструктивно и интенсивно работать над его завершением и подписанием в течение предстоящего месяца», — говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что самым конкретным и прямым путём устранения всех опасений сторон является подписание соглашения, «которое откроет страницу долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном».