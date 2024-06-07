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Пресс-секретарь главы ЛНР: по Луганску выпустили около шести ракет

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Украинская армия выпустила по Луганску, по предварительным данным, не менее шести ракет ATACMS.

Как сообщила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, большую часть ракет сбили системы ПВО.

«Массированный обстрел гражданских объектов Луганска. Выпустили не менее шести ракет, предварительно — ATACMS», — пишет Луганскинформцентр.

По словам Романовой, есть прилёты по гражданской инфраструктуре.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что над Луганском сработала система ПВО.

По его словам, канонада над городом шла 5—7 минут.

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