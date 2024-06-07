Шор: оппозиция Молдавии выйдет на улицы, если столкнётся с беспределом
- РИА Новости
Он рассказал об этом во время Петербургского международного экономического форума.
«Если мы столкнёмся, а мы столкнёмся с беспределом, то мы выйдем на улицу, мы будем защищать свои права до конца, у нас нет другого выхода, мы сегодня не играем», — заявил он в беседе с ТАСС.
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила мнение, что жители Молдавии взбунтуются, если власти под руководством президента Майи Санду примут решение об объединении с Румынией.