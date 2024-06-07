Шор: оппозиция Молдавии выйдет на улицы, если столкнётся с беспределом

Глава политического блока «Победа» Илан Шор заявил, что оппозиция Молдавии готова выйти на улицы, чтобы защитить свои права.

Он рассказал об этом во время Петербургского международного экономического форума.

«Если мы столкнёмся, а мы столкнёмся с беспределом, то мы выйдем на улицу, мы будем защищать свои права до конца, у нас нет другого выхода, мы сегодня не играем», — заявил он в беседе с ТАСС.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила мнение, что жители Молдавии взбунтуются, если власти под руководством президента Майи Санду примут решение об объединении с Румынией.