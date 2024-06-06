Гладков сообщил об обстреле трёх сёл Белгородской области со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле трёх сёл региона со стороны ВСУ.

«В селе Муром Шебекинского округа дрон врезался в дерево, в результате чего в одном частном жилом домовладении пробило кровлю», — написал он в Telegram.

Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после атаки БПЛА выявлены повреждения в двух частных жилых домах, в селе Безымено повреждено четыре автомобиля.

Ранее стало известно, что средства ПВО армии России сбили беспилотник ВСУ самолётного типа над Белгородской областью.