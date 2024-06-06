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Гладков сообщил об обстреле трёх сёл Белгородской области со стороны ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле трёх сёл региона со стороны ВСУ.
Гладков сообщил об обстреле трёх сёл Белгородской области со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«В селе Муром Шебекинского округа дрон врезался в дерево, в результате чего в одном частном жилом домовладении пробило кровлю», — написал он в Telegram.

Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после атаки БПЛА выявлены повреждения в двух частных жилых домах, в селе Безымено повреждено четыре автомобиля.

Ранее стало известно, что средства ПВО армии России сбили беспилотник ВСУ самолётного типа над Белгородской областью.

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