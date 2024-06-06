ВСУ обстреляли спасателей, работающих на пожаре в ЛНР после удара

Украинские военные обстреляли сотрудников МЧС России, работающих в Лисичанске Луганской Народной Республики на пожаре после обстрела города.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Уточняется, что в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ произошло возгорание на территории недействующего ангара.

«Спасатели МЧС России выехали на ликвидацию последствий обстрела. По прибытии начался повторный обстрел... Личный состав не пострадал», — сказано в сообщении.

Ранее средства ПВО армии России сбили беспилотник ВСУ самолётного типа над Белгородской областью.