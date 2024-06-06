ВСУ обстреляли спасателей, работающих на пожаре в ЛНР после удара
- РИА Новости
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Уточняется, что в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ произошло возгорание на территории недействующего ангара.
«Спасатели МЧС России выехали на ликвидацию последствий обстрела. По прибытии начался повторный обстрел... Личный состав не пострадал», — сказано в сообщении.
Ранее средства ПВО армии России сбили беспилотник ВСУ самолётного типа над Белгородской областью.