Украина стала снимать ограничения по трансплантологии, приглашать иностранные компании и вводить для них льготы, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Об этом она сказала на сессии ПМЭФ на тему «Традиционные ценности как показатель здорового общества».

В ней также приняли участие председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, глава Гагаузии Евгения Гуцул, телеведущая Юлия Барановская. Модератором дискуссии выступила главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«(Украинские. — RT) власти против своей страны. На примере детей. Это трансплантология. Первый закон, который принимает Верховная рада, это о том, что сносятся все барьеры, которые ведут к трансплантологии органов. То есть все возможные согласия, которые были так или иначе учтены, родственники и так далее, просто выносятся за скобки, то есть расширяются возможности для такой неограниченной преступной деятельности. Второе, что они делают, они приглашают иностранные трансплантологические компании. И третье, что они делают, это вводят налоговые льготы для них. Для кого это правительство работает?» — сказала Кузнецова.

Говоря о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних, она подчеркнула: это «финал краха» с антинародной политикой.

России в этих условиях нужно защищать национальные интересы, в том числе нравственные, добавила она.

На днях на Украине раскрыли преступную группу, которая продавала за границу человеческие органы. В неё входил экс-замминистра здравоохранения.