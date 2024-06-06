Гладков: сотрудник администрации пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области
- РИА Новости
Как он написал в своём Telegram, дрон-камикадзе атаковал здание администрации округа.
«Беспилотник противника упал и сдетонировал во внутреннем дворе. Пострадал сотрудник администрации — Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства», — отметил глава региона.
По имеющимся данным, у пострадавшего контузия, он был госпитализирован.
Также атака привела к повреждениям здания и двух автомобилей.
Ранее сообщалось, что ВСУ дважды атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области.