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Гладков: сотрудник администрации пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сотрудник администрации Грайворонского городского округа региона пострадал при атаке украинского беспилотника.
Гладков: сотрудник администрации пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области
  • РИА Новости

Как он написал в своём Telegram, дрон-камикадзе атаковал здание администрации округа.

«Беспилотник противника упал и сдетонировал во внутреннем дворе. Пострадал сотрудник администрации — Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства», — отметил глава региона.

По имеющимся данным, у пострадавшего контузия, он был госпитализирован.

Также атака привела к повреждениям здания и двух автомобилей.

Ранее сообщалось, что ВСУ дважды атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области.

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