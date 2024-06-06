Гладков: сотрудник администрации пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сотрудник администрации Грайворонского городского округа региона пострадал при атаке украинского беспилотника.

Как он написал в своём Telegram, дрон-камикадзе атаковал здание администрации округа.

«Беспилотник противника упал и сдетонировал во внутреннем дворе. Пострадал сотрудник администрации — Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства», — отметил глава региона.

По имеющимся данным, у пострадавшего контузия, он был госпитализирован.

Также атака привела к повреждениям здания и двух автомобилей.

Ранее сообщалось, что ВСУ дважды атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области.