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В подполье сообщили об ударах по месту расположения сил ВСУ на Украине

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах в Краснополье Сумской области Украины в районе места расположения сил ВСУ и по ферме, где боевики прячут технику.
В подполье сообщили об ударах по месту расположения сил ВСУ на Украине
  • РИА Новости

«В пгт Краснополье... прилёты были в стороне бывшей военной части ПВО, где ВСУ устроили располагу, а также в ферму в паре километров оттуда, где ВСУ стараются прятать военную технику», — сказал он РИА Новости.

Кроме того, по словам Лебедева, удары нанесли по мелким группам украинских военных в окрестных посёлках.

Ранее «Военная хроника» заявила о нанесении новых ударов из «Искандеров» по Затоке в Одессе.

Также сообщалось, что в Одессе произошёл взрыв.

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