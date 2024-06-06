В подполье сообщили об ударах по месту расположения сил ВСУ на Украине
- РИА Новости
«В пгт Краснополье... прилёты были в стороне бывшей военной части ПВО, где ВСУ устроили располагу, а также в ферму в паре километров оттуда, где ВСУ стараются прятать военную технику», — сказал он РИА Новости.
Кроме того, по словам Лебедева, удары нанесли по мелким группам украинских военных в окрестных посёлках.
Ранее «Военная хроника» заявила о нанесении новых ударов из «Искандеров» по Затоке в Одессе.
Также сообщалось, что в Одессе произошёл взрыв.