В Луганске заочно осудили комбата ВСУ за обстрел жилых районов
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В Луганске заочно осудили комбата ВСУ за обстрел жилых районов

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Верховный суд ЛНР заочно приговорил командира 34-го мотопехотного батальона ВСУ подполковника Дмитрия Завадского к 20 годам колонии за обстрел гражданской инфраструктуры села Крымское Славяносербского района. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, 25 февраля 2022 года Завадский приказал подчинённым открыть миномётный огонь по селу Крымское. В результате обстрела были повреждены жилые дома, часть из них оказалась полностью разрушена.

«Приговором суда Завадскому заочно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в Донецке суд рассмотрит дело комбата ВСУ, приказавшего обстреливать жилые районы ДНР.