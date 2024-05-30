В Донецке суд рассмотрит дело приказавшего обстреливать жилые районы ДНР комбата ВСУ

Военная прокуратура ДНР передала в суд уголовное дело в отношении командира батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Евгения Бовы, заочно обвиняемого в обстрелах гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает ведомство.

По данным следствия, в период с июля по сентябрь 2019 года обвиняемый отдавал приказы об обстрелах жилых домов в сёлах Октябрь и Коминтерново Новоазовского района и в селе Чермалык Тельмановского района ДНР. В результате обстрелов погиб мирный житель, 19 домов получили повреждения.



«Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу. Бова объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что в ДНР заочно осудили на 27 лет колонии командира бригады ВСУ.