В ДНР командира бригады ВСУ заочно осудили на 27 лет колонии
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Верховный суд ДНР приговорил заочно командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Сергея Собко к 27 годам колонии за обстрелы гражданской инфраструктуры в ДНР, покушение на жизнь и убийство мирных жителей. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 18 августа 2017 года Собко приказал обстрелять населённые пункты ДНР. В результате мирная жительница получила ранение, был повреждён жилой дом. Помимо этого, как отмечает СК, Собко, находясь вблизи города Докучаевск, отдал приказ открыть огонь по машине «БелАЗ». От огнестрельных ранений погиб мирный житель.

«Приговором суда Собко заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба.

Ранее RT сообщал, что в ЛНР офицер ВСУ получил 20 лет колонии заочно за обстрел гражданской инфраструктуры.